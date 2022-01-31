الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 01:01 م

تحويلات الوافدين في السعودية ترتفع لـ154 مليار ريال خلال 2021

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الوكيل الاخباري- ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 2.79% ما يعادل نحو 4.18 مليار ريال، في 2021، لتصل إلى 153.87 مليار ريال (41.03 مليار دولار)، مقابل 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار) قيمتها في 2020.

وسجلت قيمة التحويلات خلال العام الماضي، أعلى قيمة لها منذ عام 2015 ما يعادل 6 سنوات، البالغة قيه 156.86 مليار ريال (41.83 مليار دولار).

وجاء ارتفاع قيمة التحويلات رغم تراجعها خلال الربع الرابع من 2021، بنسبة 4.82% إلى 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 39.45 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الربع الرابع من 2020.

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