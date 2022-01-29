قطر: فائضُ الميزان التجاري القطري يحقق نموا قياسيا في 2021

الوكيل الاخباري- حقّق فائضُ الميزان التجاريُّ القطري نموًا قياسيًّا خلال عام 2021 بنسبة 130.9 بالمائة.

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وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، أن قيمة الفائض التِّجاري للبلاد خلال العام الماضي بلغت 215.6 مليار ريال (59.2 مليار دولار)، مقابل 93.4 مليار ريال (25.6 مليار دولار) خلال العام 2020.



ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء، بلغ إجمالي الصادرات القطرية خلال العام 2021 ما قيمته 317.8 مليار ريال (87.3 مليار دولار)، مقابل 102.2 مليار ريال (28 مليار دولار) قيمة الواردات.



وكان الربع الرابع من العام الماضي هو الأفضل مقارنة بالفترات السابقة من العام، حيث بلغت قيمة الفائض التجاري 71.4 مليار ريال، في حين بلغ الفائض التجاري في الربع الثالث 57.8 مليار ريال، مقارنةً بـ 46.5 مليار ريال في الربع الثاني، و39.9 مليار ريال في الربع الأول.

المصدر: بترا