الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

النرويج تقدم 26 مليون دولار للأونروا جراء "الوضع الكارثي" في غزة

إصابة بحادث تصادم على طريق الـ 100 وانقلاب مركبة شحن على الصحراوي

استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال برام الله

قلق أممي على مصير المدنيين مع تقدم قوات الاحتلال نحو رفح

حركة النجباء العراقية: الرد على القصف الأميركي لن يمر دون عقاب

مشاهد قاسية للحظات الأولى التي تلت قصف محافظة رفح

3700 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الأربعاء

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

إسرائيل تعهدت لبلينكن بعدم التحرك بمحور فيلادلفيا دون التنسيق مع مصر

الخميس، 08-02-2024 07:18 ص

تداول الدولار ضمن نطاق ضيق

LYNXMPEK1703X_L

الوكيل الإخباري - بدأ تداول الدولار ضمن نطاق ضيق، اليوم الخميس، مع تقييم المتداولين لتصريحات أقل ميلا للتيسير النقدي من صناع سياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتطلع لبيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة.

ويحوم مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية في الفترة الماضية حول 104.00.

وانصب التركيز على بيانات التضخم الصادرة في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

اضافة اعلان


وخلال الساعات الماضية استعرض العديد من مسؤولي المركزي الأمريكي مجموعة من الأسباب التي تجعل صناع السياسة لا يشعرون بحاجة ملحة للبدء في التيسير النقدي في الولايات المتحدة قريبا أو التحرك سريعا إذا قرروا السير في هذا الاتجاه.

إقرأ ايضا
1707372039059

مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة

539989_4_1707366355

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

2355991-1457722797

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور 50 %

33

الهند تدرس تمديد ضريبة الأرز ومخاوف من ارتفاع الأسعار عالميا

00

النفط عالمياً يرتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أميركا

65c36d3e4c59b720844c493c

ارتفاع بورصة موسكو

أخبار متعلقة
LYNXMPEK1011H_L

صعود أسعار النفط عالمياُ

1120239103625743117252

الذهب عالمياً يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع

LYNXMPEK0O029_L

النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية

527838

انخفاض عدد سكان الصين 2.08 مليون شخص العام الماضي

LYNXMPEK0A07A_L

الدولار يتراجع قبل نشر بيانات التضخم

1539160993_514_279995_globaleconomyhero-770x435-1

تقرير : الاقتصاد العالمي سيظل هشّاً في عام 2024