الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 10:21 ص

تراجع أسعار الذهب عالمياً

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار، لكن استمرار المخاوف الاقتصادية والمواجهة المتعلقة بسقف الديون الأميركي كبح خسائر المعدن الأصفر.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2010.29 دولار للأونصة، متراجعاً 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2015.00 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23.98 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1 بالمئة إلى 1083.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1558.50 دولار.


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