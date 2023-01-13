الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 01:22 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6 بالمئة هذا الأسبوع، على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.86 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 78.27 دولار، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.


وقفز برنت 6.7 بالمئة هذا الأسبوع، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2 بالمئة، معوضين معظم خسائر الأسبوع السابق.


وتعززت أسعار النفط بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم في الولايات المتحدة لأول مرة في عامين ونصف، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.


بترا

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