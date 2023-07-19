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الأربعاء، 19-07-2023 09:55 ص

وكالة الطاقة: نمو الطلب العالمي على الكهرباء سينتعش في 2024

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الوكيل الإخباري - قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي، لكن انتعاشا محتملا في 2024 يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتجددة.

تشير التوقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من اثنين بالمئة في 2023، انخفاضا من 2.3 % في 2022، والذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمس السابقة لجائحة كوفيد-19 البالغ 2.4 %.

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وأظهرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.3 % مع تحسن التوقعات الاقتصادية.


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