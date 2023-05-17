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الأربعاء، 17-05-2023 01:59 م

التضخم يعاود الارتفاع في منطقة اليورو إلى 7%

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 7% في أبريل الماضي متوافقا مع التوقعات مقابل 6.9 % في الشهر السابق، حيث تواصل الأسعار عنادها في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو.

وعلى أساس شهري تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع إلى 0.6 % في أبريل، مقابل 0.9 % في مارس، فيما كانت التوقعات 0.7% .

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ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 3.75 % في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم. ( سكاي نيوز )


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