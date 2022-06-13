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الإثنين، 13-06-2022 02:17 م

تراجع الأسهم في آسيا واوروبا متأثرة بارتفاع التضخم الأميركي

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الوكيل الاخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي وكذلك الأسهم الآسيوية بعد تلقي أسواق التعاملات إشارات عن عمليات بيع ضخمة في "وول ستريت" إثر بيانات عن ارتفاع مؤشر التضخم وأسعار المستهلكين الأميركي بنسبة 8.6 بالمئة في أيار الماضي، وهي أكبر زيادة له منذ عام 1981.

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فقد انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.1 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له في شهر واحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).


كما تراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 2 بالمئة، حيث تراجع مؤشر (نيكي) الياباني 3.01 بالمئة ليغلق عند 26987.44 نقطة، في أكبر نسبة تراجع يسجلها منذ 27 كانون الثاني الماضي، في حين انخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 2.8 بالمئة وسط خيبة أمل من عدم كشف البنك المركزي الأوروبي عن أي أداة لدعم السندات الخارجية في اجتماعه الأسبوع الماضي.

 

بترا

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