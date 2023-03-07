تراجع الطلب العالمي يهبط بالصادرات الصينية في يناير وفبراير

الوكيل الإخباري -
تراجعت الصادرات الصينية في شهري يناير وفبراير، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد مما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.اضافة اعلان
وأظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي، إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.
وتراجعت الصادرات بنسبة 6.8 % في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9 % على أساس سنوي في ديسمبر.
وتراجعت الواردات بنسبة 10.2 % وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5 % . ( سكاي نيوز
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