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السبت، 24-12-2022 11:23 ص

تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ شهرين

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم، إلى أقل من 920 دولارا لكل 1000 متر مكعب، وهذا يحدث لأول مرة منذ 25 أكتوبر الماضي، وفقا لبورصة لندن ICE.

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وانخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير في مركز TTF في هولندا إلى 919.6 دولار لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 83.9 يورو لكل ميغاواط ساعة ( يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).


وفقا للبيانات الأولية، أدت درجة الحرارة في العديد من الدول الأوروبية، التي هي في المتوسط أعلى من المؤشرات المناخية المعتادة، إلى انخفاض في الأسعار. وكالات


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