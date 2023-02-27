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الإثنين، 27-02-2023 01:00 م

تراجع طفيف للثقة في الاقتصاد التركي بعد الزلزال الكبير

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الوكيل الإخباري - انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا بنسبة 0.3 % على أساس شهري في فبراير إلى 99.1 نقطة بعدما دمرت هزات أرضية عنيفة المنطقة الجنوبية من البلاد، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

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وسجل المؤشر، الذي يشير إلى نظرة مستقبلية متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100 ومتشائمة عند النزول عن ذلك، انخفاضا قياسيا في 2020 قبل أن يعاود الانتعاش بعد تخفيف الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا.


واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات الزلزال الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار دولار على الأقل. 

لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن يخفض الزلزال النمو الاقتصادي في تركيا هذا العام حوالي نقطة مئوية واحدة أو اثنتين.  ( سكاي نيوز )


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