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الأربعاء، 26-10-2022 11:40 ص

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1638

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الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الأربعاء، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1638 يوان لكل دولار، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.1983 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق له 7.2652 يوان لكل دولار أميركي.

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كما قام البنك بضخ 278 مليار دولار ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.


ويذكر أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.


ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين.


ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.


يشار إلى أن اليوان الصيني وصل إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا يوم امس الثلاثاء، بينما سجل نظيره في الخارج مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا وسط مخاوف متزايدة من أن القيادة السياسية الجديدة في البلاد قد تعرض النمو الاقتصادي للخطر من خلال سياسات مناهضة للأعمال التجارية.

 

ونزل اليوان 0.6 بالمئة إلى 7.3079 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ كانون الأول 2007 ، بينما سجل اليوان الخارجي أدنى مستوى قياسي جديد عند 7.3735 للدولار.

 

بترا

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