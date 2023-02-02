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الخميس، 02-02-2023 01:03 م

تراجع معظم بورصات الخليج بقيادة السعودية

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الوكيل الإخباري - تراجعت معظم البورصات الخليجية في بداية التعاملات يوم الخميس بعد الإعلان عن أرباح شركات لم تصل إلى مستوى التوقعات، مع تراجع المؤشر السعودي بفعل هبوط سهم مصرف الإنماء.

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وانخفض مؤشر السعودية 0.2 % متأثرا بخسائر في أسهم قطاعي البنوك والعقارات.


وتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2 % بعد أن أعلن البنك عن نمو 32.8 % في صافي ربحه السنوي ليحقق (959.3 مليون دولار).


ورفعت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، في أعقاب خطوة مماثلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مع ربط الدول الخليجية تلك عملاتها بالدولار. ( investing )


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