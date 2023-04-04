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الثلاثاء، 04-04-2023 09:24 ص

تراجع نشاط قطاع التصنيع الأميركي في آذار بأكثر من المتوقع

يييي


الوكيل الإخباري - تقلّص نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتّحدة في آذار الماضي بأكثر ممّا توقّعه المحلّلون، مسجّلًا انكماشًا للشهر الخامس على التوالي، في وقت تحرّك فيه المنتجون لمواكبة تباطؤ الطلب، وفقًا لبيانات جديدة نُشرت على موقع وزارة الصناعة الأميركية، مساء أمس الاثنين.

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وسيؤمن هذا الانكماش الذي سجّله معهد إدارة التوريد بعض الراحة للاحتياطي الفدرالي، الذي رفع سعر الفائدة تسع مرّات في الأشهر الـ13 الماضية في محاولة لخفض الطلب وكبح ارتفاع التضخّم.


وقال رئيس فريق إعداد المسح الذي أجراه معهد إدارة التوريد تيموثي فيوري، إنّ بيانات آذار "تعكس استمرار الشركات في إبطاء الإنتاج للتماشي بشكل أفضل مع الطلب في النصف الأول من العام 2023 وللتحضير للنمو في أواخر الصيف/ أوائل الخريف"،موضحا أنّ نشاط قطاع التصنيع تراجع إلى 43,6 بالمئة الشهر الماضي، منخفضاً من 47,7 بالمئة في شباط 2023.


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