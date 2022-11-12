تريليونا دولار تكاليف فاتورة استيراد الغذاء بالعالم في 2022

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل نحو تريليوني دولار في 2022، ما يفاقم الضغط على الدول الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.

اضافة اعلان



وبينت أنه زادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في آذار الماضي بعد أن تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا، وهي منتج رئيس للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.



وتؤثر هذه الزيادة على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل، على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.



وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء، الذي يصدر مرتين سنويا، "هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي".



وبينت أن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10 % على أساس سنوي وأعلى مما كان متوقعا سابقا. ( الاقتصادية )