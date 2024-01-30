في أول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي لهذا العام.. أسواق العالم تترقب وتوقعات استمرار تثبيت الفائدة تتصدر

الوكيل الإخباري -

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تعيش الأسواق في العالم بحالة ترقّب وانتظار لما سينتج عن الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام، والمُقرر أن ينعقد اليوم وغداً، وما سينتج عنه بشأن مسار الفائدة، الذي ما زال يُربك الأسواق، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط من جهة، وانخفاض معدلات التضخم من جهة أخرىووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان أمام "الفيدرالي" خياران حيال مسار الفائدة مع أول شهر في عام 2024، حيث تُظهر أرقام معدلات التضخم في أمريكا "اريحية" بعد أن وصلت إلى 3.6% على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، إلا أن التوترات المُتصاعدة في العالم والشرق الأوسط، والتخوفات من انقطاع الإمدادات ما زالت تخلق أجواء غير مريحة للمتداولين، وترفع من مستوى معدلات المخاطرة.الخيار الأول، وهو الغالب بنسبة 97.9% عند المتداولين أن يستند الفيدرالي الأمريكي على الأرقام المتوفرة بين يديه، ويقرر تثبيت الفائدة كما هي عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، لضمان بقاء معدل التضخم مستقراً على انخفاض، وأن لا يحدث صدمة في الأسواق عند الخفض السريع، ويدخل الأسواق في المزيد من الإرباك.هذا الخيار هو يعني السماح بالمزيد من حركة السوق، مع بقاء بعض المحاذير من الارتفاعات التي قد تطرأ على الأسعار إذا ما زادت حدة التوترات.أما الخيار الثاني، هو خفض الفائدة بمعدل ربع نقط أساس، ذلك استناداً لانخفاض معدلات التضخم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ووصولها إلى نطاق 3.6% على أساس سنوي الشهر الماضي.هذا الخيار يدلّل على أن سياسة التشدّد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ شهر آذار 2022 قد أتت أُكلها وقد آن الأوان لإرخاء "القبضة المالية" عن السياسات الائتمانية.على المستوى المحلي ، قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي الامريكي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.