الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير مسعفين ذهبوا لإنقاذ طفلة يحاصرها الاحتلال مجهول

قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

كم بلغ سعر الليرة الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع الذهب بالأردن ؟

فيديو - ولي العهد يهنئ الملك بعيد ميلاده الثاني والستين

جلسة مشاورات لمجلس الأمن بشأن غزة اليوم

الجراد يغزو الحدود المصرية -صورة

منظمات إغاثية: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

رأس منيف وصما يسجلان أعلى هطول مطري أمس

حماس تنعى 3 من عناصرها

الملكة رانيا تهنئ الملك: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة

الثلاثاء، 30-01-2024 10:05 ص

في أول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي لهذا العام.. أسواق العالم تترقب وتوقعات استمرار تثبيت الفائدة تتصدر

AN_080a8image_story
الوكيل الإخباري - تعيش الأسواق في العالم بحالة ترقّب وانتظار لما سينتج عن الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهذا العام، والمُقرر أن ينعقد اليوم وغداً، وما سينتج عنه بشأن مسار الفائدة، الذي ما زال يُربك الأسواق، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط من جهة، وانخفاض معدلات التضخم من جهة أخرى اضافة اعلان


ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان أمام "الفيدرالي" خياران حيال مسار الفائدة مع أول شهر في عام 2024، حيث تُظهر أرقام معدلات التضخم في أمريكا "اريحية" بعد أن وصلت إلى 3.6% على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، إلا أن التوترات المُتصاعدة في العالم والشرق الأوسط، والتخوفات من انقطاع الإمدادات ما زالت تخلق أجواء غير مريحة للمتداولين، وترفع من مستوى معدلات المخاطرة.

الخيار الأول، وهو الغالب بنسبة 97.9% عند المتداولين أن يستند الفيدرالي الأمريكي على الأرقام المتوفرة بين يديه، ويقرر تثبيت الفائدة كما هي عند نطاق 5.25 إلى 5.5%، لضمان بقاء معدل التضخم مستقراً على انخفاض، وأن لا يحدث صدمة في الأسواق عند الخفض السريع، ويدخل الأسواق في المزيد من الإرباك. 

هذا الخيار هو يعني السماح بالمزيد من حركة السوق، مع بقاء بعض المحاذير من الارتفاعات التي قد تطرأ على الأسعار إذا ما زادت حدة التوترات.

أما الخيار الثاني، هو خفض الفائدة بمعدل ربع نقط أساس، ذلك استناداً لانخفاض معدلات التضخم خلال الربع الرابع من العام الماضي، ووصولها إلى نطاق 3.6% على أساس سنوي الشهر الماضي.

هذا الخيار يدلّل على أن سياسة التشدّد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي منذ شهر آذار 2022 قد أتت أُكلها وقد آن الأوان لإرخاء "القبضة المالية" عن السياسات الائتمانية. 

على المستوى المحلي ، قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي الامريكي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.

إقرأ ايضا
304314_48_1612533796

قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

Screenshot 2024-01-30 112846

كم بلغ سعر الليرة الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع الذهب بالأردن ؟

31650baf377cf63be64b5bd80bdf20dd

تداول الدولار على نطاق ضيق اليوم قبيل قرار الفائدة

147-105855-gold-prices-today-jordan-sunday-february-6-2022_700x400

فرصة للبيع .. ارتفاع جديد على أسعار الذهب بالأردن

0101

أرامكو السعودية تقرر عدم زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط

252

الكشف عن مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.9 مليار دولار في أمريكا

أخبار متعلقة
LYNXMPEK0S00L_L

النفط يرتفع عالمياً على خلفية المخاوف الجيوسياسية

001010010

التوقعات حول مصير الفائدة تربك الأسواق قبيل اجتماع الفيدرالي نهاية الشهر الجاري

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

أكبر شركة للأصول في العالم تحذر: الفيدرالي ربما لن يخفض الفائدة كما تتوقع الأسواق

00101

الدولار مستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

WhatsApp Image 2024-01-06 at 2.10.39 PM

محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

01

تصريح هام من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول خفض الفائدة هذا العام