الجمعة 12-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مصدر دبلوماسي: واشنطن حذرت طهران من مهاجمة أهداف أميركية

صحة غزة: قوات الاحتلال ترتكب 8 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد مسؤول عمليات الشرطة بشمال غزة

من يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب المفاجئ عالمياً ؟

تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة

تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة

وفيات الجمعة 12-4-2024

مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن عضوية فلسطين

مروحيات الاحتلال تقصف مخيم النصيرات و25 شهيداً في حي الدرج

العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ189

الجمعة، 12-04-2024 10:26 ص

تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة

0147410
الوكيل الإخباري - ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان يتصرف بحكمة.اضافة اعلان


وقالت غورغييفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي، إن الحكومة الأميركية بإمكانها النظر في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.

وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا، فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما.

وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50 % منذ تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ آذار 2022 من أجل كبح التضخم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

المؤشرات اليابانية تغلق مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية

114141

من يقف وراء ارتفاع أسعار الذهب المفاجئ عالمياً ؟

0114

الذهب عالمياً يلامس قمة تاريخية جديدة

file

أسعار النفط عالمياً تتجه لتكبد خسارة أسبوعية

511336

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

1712857020533

انخفاض جماعي للأسهم الأوروبية في نهاية تعاملاتها

أخبار متعلقة
041010

الدولار يلتقط أنفاسه.. هدوء قبل تقرير الوظائف الأميركية

0100

تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

B48ZtmkgXw4bjkb3cI1x8sB89M9QiTmWeDfHlAg2

تصريح جديد هام من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة

553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

2373086-319888623

الدولار يتراجع بعد تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة

41141111

النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية