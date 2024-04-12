تصريح جديد من صندوق النقد بشأن اسعار الفائدة المرتفعة

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ذكرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا استمرت لفترة طويلة، لكنها تعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان يتصرف بحكمة.وقالت غورغييفا في حدث استضافه المجلس الأطلسي، إن الحكومة الأميركية بإمكانها النظر في اتخاذ إجراءات أخرى لضبط التضخم.وأضافت أن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة لبقية العالم ليس خبرا سارا، فأسعار الفائدة المرتفعة تجعل الولايات المتحدة أكثر جاذبية، لذا تأتي التدفقات المالية إلى هنا، وهذا يترك بقية العالم يعاني إلى حد ما.وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50 % منذ تموز الماضي، بعد أن رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ آذار 2022 من أجل كبح التضخم.