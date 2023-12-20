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الجيش ينشر ملخصاً لجهود القوات المسلحة الإغاثية والإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 20-12-2023 11:25 م

تصريح هام من الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة وتكاليف الاقتراض

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الوكيل الاخباري - قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية بينسلفانيا، اليوم الأربعاء، إنه لا يزال يعارض أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأشار إلى وجود انفتاح على خفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل لكن ليس قريبا.

وقال هاركر :""لقد كنت في معسكر الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة من الوقت، ودعونا نرى ماذا سيحدث مع مرور الوقت، لسنا بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بعد الآن".

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وأضاف:" أنه بالنظر إلى المستقبل فمن المهم أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة"، وتابع "ليس علينا أن نفعل ذلك بسرعة كبيرة، ولن نفعل ذلك على الفور، سيستغرق الأمر بعض الوقت".


وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه في ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 %، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

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