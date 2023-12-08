للمقترضين من البنوك .. بيانات هامة بشأن الفائدة نهاية الشهر الجاري

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

صدرت اليوم الجمعة، بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كشفت عن إضافة 199 ألف وظيفة، كذلك توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%.وقالت تقارير اقتصادية، إن من شأن هذه البيانات أن تدفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة من جديد عند نطاق 5.25%- 5.5 0% في الاجتماع المتوقع أن يعقد نهاية الشهر الجاري.وبينت التوقعات أنه من المُرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة مع بداية شهر آذار 2024، بمعدل 25 نقطة اساس.