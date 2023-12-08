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الجمعة، 08-12-2023 10:11 م

للمقترضين من البنوك .. بيانات هامة بشأن الفائدة نهاية الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري - صدرت اليوم الجمعة، بيانات التوظيف الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كشفت عن إضافة 199 ألف وظيفة، كذلك توقفت نسبة البطالة عند 3.7% هبوطًا من 3.9% فيما ارتفع متوسط الأجور السنوي 4%. اضافة اعلان


وقالت تقارير اقتصادية، إن من شأن هذه البيانات أن تدفع بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة من جديد عند نطاق 5.25%- 5.5 0% في الاجتماع المتوقع أن يعقد نهاية الشهر الجاري. 

وبينت التوقعات أنه من المُرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة مع بداية شهر آذار 2024، بمعدل 25 نقطة اساس. 


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