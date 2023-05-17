تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 325 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 285 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام، وبلغ سعر الأونصة عالميا نحو 1987 دولارا.وأضافت أن التقارير الاقتصادية حول زيادة شراء الأسهم الأمريكية من قبل الأجانب صبت في مصلحة الدولار وكانت سلبية للذهب وهو ما أدى إلى التراجع الأخير في الأسعار.وأشارت النقابة إلى أن الطلب محدود جدا على الذهب في السوق المحلي، وسط حالة ترقب من قبل المستهلكين لما ستكون عليه الأسعار بالفترة القادمة.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 40.6 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.9 دينارا لجهة البيع.