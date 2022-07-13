تعرّف على أعلى أجر لـ 20 وظيفة في العالم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - نشر موقع wealthy gorilla المختص ملخصا لأعلى 20 وظيفة مدفوعة الأجر في العالم.

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ووفقا لقائمة الموقع التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" تعتبر وظيفة المحاماة من بين 20 وظيفة اعلى أجرا في العالم، حيث يصل فيها متوسط الراتب الى 141.890 دولارًا سنويا.



وجاء في القائمة وظيفة مدير تسويق، بمتوسط راتب يصل الى 145.620 دولارًا سنويا، ثم وظيفة أخصائي أمراض القدم 148.470 دولارًا، ثم مهندس بترول 154.780 دولارًا، ثم مدير تقنية المعلومات 142.530 دولارًا.



وتضمنت القائمة وظيفة طيار ومساعد طيار بمتوسط راتب بلغ 161.280 دولارًا، ووظيفة ممرضة تخدير 169.450 دولارًا، ووظيفة طبيب أسنان 174.110 دولار و طبيب أطفال بمتوسط راتب بلغ 183.240 دولاراً.



وجاء في القائمة وظيفة التركيبات السنية بمتوسط راتب 196.960 دولارً، ثم طبيب باطني بمتوسط راتب 198.370 دولارًا، ثم مدير تنفيذي بمتوسط راتب 200.140 دولاراً.



ووصل متوسط راتب الطبيب العام الى 208.560 دولارً، والطبيب النفسي 216.090 دولارًا، وأخصائي تقويم الأسنان 228.500 دولار، وطبيب نسائي 235.240 دولارًا، وطبيب جراح الفم والوجه والفكين 243.500 دولار و الجراح 251 ألف دولار



وجاء في القائمة طبيب التخدير بمتوسط راتب بلغ 265 ألف دولار، و جراح الأعصاب بمتوسط راتب بلغ 381.500 دولار، وهي أعلى مهنة أجراً في العالم.

