الأحد 25-09-2022
الوكيل الاخباري

لجان انتخاب غرف التجارة تؤدي اليمين القانونية

الضمان تدعو سائقي التاكسي للشمول والاستفادة من دعم الاشتراكات والحوافز النقدية والمنافع التأمينية

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

حوارية بالشونة الشمالية تناقش أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب

اختتام معسكر الأنماط الصحية في شباب عجلون وعبين

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

نقابة الأطباء تحذر وزير الصحة

اختتام ورشة تدريبية عن حماية البيئة في خليج العقبة

 
الأحد، 25-09-2022 04:04 م

تقرير عالمي: التضخم ثابت ورفع الفائدة لن يتوقف قريباً

600480_fbbdf8a1-3ee9-4bee-ba7f-40d598e0f72d


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  أبدت مؤسسة  ( أس بي غلوبل) للتصنيف الإئتماني قلقها إزاء رفع الفائدة المتكرر عالمياً في الأشهر الماضية من العام الحالي، حتى وصلت إلى 650 نقطة أساس بمجموعها الكامل.

اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في تقريرها الحديث الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" وصدر بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء الماضي ، ثبت أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً ، كما أن البنوك المركزية لن تتوقف عن رفع أسعار الفائدة - على الأقل في البلدان التي يبلغ فيها التضخم أعلى مستوياته.

وقال التقرير إنه نتيجة لصدمة التضخم ، انتهى عصر البنوك المركزية التي تكافح للوصول إلى أهداف سياستها (حوالي 2٪ بشكل عام) مبيناً أن واقع التضخم الجديد ترك هذا البنوك المركزية في وضع اللحاق بالركب.


وأشار إلى أن وتيرة ونطاق زيادات الأسعار قد انتعشت على مدار عام 2022، حيث بلغ في الربع الأول  إجمالي الارتفاعات 125 نقطة أساس، وفي الربع الثاني  ارتفع هذا الرقم إلى 400 نقطة أساس ، وفي الربع الثالث شهدنا حتى الآن ارتفاعات بإجمالي 650 نقطة أساس.


وأوضح التقرير أنه في وقت سابق من العام  كانت زيادة أسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس نموذجية ، ولكم من المتوقع أن تكون معظم الزيادات القادمة على نطاق أكبر لن تقل عن 50 إلى 75 نقطة.


وجاء التخوف وفقا للمؤسسة من أن زيادة أسعار الفائدة المستمر قد يؤدي إلى تدفق الودائع ودفع البنوك إلى بيع السندات مقابل السيولة الأمر الذي يعني خلل مالي كبير على ودائع المستثمرين. 


وختم التقرير أن السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعلت الأسواق متشائمة.

إقرأ ايضا
0L5A1487

18472 ضبوطات هيئة الطاقة والمعادن العام الماضي

1853711-211938739

خبير اقتصادي يكشف عن أكبر خطأ للاحتياطي الفيدرالي منذ 110 سنوات

كيفية_حساب_سعر_الذهب_عند_الشراء

كيف يتم تحديد أسعار الذهب في الأردن؟

dcb1882b5d2da82c4f1ecb54d9b9de6d_XL

منها الأحشاء المُقطعة .. تعرّف على السلع التي يستوردها ويصدرها الأردن مع دول الخليج

920222112811478468056

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأحد

9202222102445749888161

أسعار الذهب الاحد في الأردن

أخبار متعلقة
24725795f4a54d7e845e9b4403a85931

أثرياء العالم يخسرون 20 مليار دولار في 24 ساعة.. إيلون ماسك يتصدر - أسماء

تعريف_سعر_الفائدة

لماذا تعدّل البنوك المركزية فائدة القروض صعوداً أو هبوطاً؟ .. التفاصيل الكاملة

يبببببب

قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي.. الذهب ينخفض 0.45% عالمياً

420222592141786673734

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

ac71f0dc-economy-080819-6

النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم

8202222142423784422143

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهر