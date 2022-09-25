تقرير عالمي: التضخم ثابت ورفع الفائدة لن يتوقف قريباً

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أبدت مؤسسة ( أس بي غلوبل) للتصنيف الإئتماني قلقها إزاء رفع الفائدة المتكرر عالمياً في الأشهر الماضية من العام الحالي، حتى وصلت إلى 650 نقطة أساس بمجموعها الكامل.

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وبينت المؤسسة في تقريرها الحديث الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" وصدر بعد أن رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس الأربعاء الماضي ، ثبت أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً ، كما أن البنوك المركزية لن تتوقف عن رفع أسعار الفائدة - على الأقل في البلدان التي يبلغ فيها التضخم أعلى مستوياته.



وقال التقرير إنه نتيجة لصدمة التضخم ، انتهى عصر البنوك المركزية التي تكافح للوصول إلى أهداف سياستها (حوالي 2٪ بشكل عام) مبيناً أن واقع التضخم الجديد ترك هذا البنوك المركزية في وضع اللحاق بالركب.



وأشار إلى أن وتيرة ونطاق زيادات الأسعار قد انتعشت على مدار عام 2022، حيث بلغ في الربع الأول إجمالي الارتفاعات 125 نقطة أساس، وفي الربع الثاني ارتفع هذا الرقم إلى 400 نقطة أساس ، وفي الربع الثالث شهدنا حتى الآن ارتفاعات بإجمالي 650 نقطة أساس.



وأوضح التقرير أنه في وقت سابق من العام كانت زيادة أسعار الفائدة قدرها 25 نقطة أساس نموذجية ، ولكم من المتوقع أن تكون معظم الزيادات القادمة على نطاق أكبر لن تقل عن 50 إلى 75 نقطة.



وجاء التخوف وفقا للمؤسسة من أن زيادة أسعار الفائدة المستمر قد يؤدي إلى تدفق الودائع ودفع البنوك إلى بيع السندات مقابل السيولة الأمر الذي يعني خلل مالي كبير على ودائع المستثمرين.



وختم التقرير أن السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعلت الأسواق متشائمة.