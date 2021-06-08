توضيح حكومي حول أسعار الدجاج

الوكيل الاخباري -

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اوضحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن إلغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج الطازج والمباع من النتافات قد جاء في اطار الإجراءات الاعتيادية التي تقوم بها الوزارة، بحيث يتم الغاء السقوف السعرية لأي سلعة بعد تحقق الهدف المقصود باستقرار وانخفاض أسعارها بالسوق المحلية.واشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الى انه ومن خلال الرصد اليومي لأسعار الدجاج، تبين استقرار أسعارها، لتحفيز المنافسة بين الشركات المنتجة والتجار وبما يخدم مصلحة المستهلك، حيث تم الغاء قرار تحديد السقوف السعرية للدجاج الذي كانت الوزارة اتخذته في شباط الماضي.واضافت انها ستواصل رصد أسعار الدجاج، مشيرة الى انها ستعود لاتخاذ قرار السقوف السعرية في حال المبالغة بالأسعار وزيادتها بدون مبرر.واكدت انه تم وضع اسعار استرشادية للدجاج لغايات مراقبة الاسوق ومتابعة اي تغيرات تطرأ على الاسعار.