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الإثنين، 20-02-2023 02:44 م

خبير: قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار حتى الـ 5 سنوات القادمة

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.


الوكيل الإخباري - قال مؤسس شركة بولسون ومدير صندوق التحوّط في حركة الذهب والدولار رأي بولسون، إن قيمة الذهب سترتفع بينما ينخفض الدولار في هذا العام وحتى الـ 5 سنوات القادمة.

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وأشار بولسون ان البنوك المركزية ستتخلى عن الدولار، موضحاً: "كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب من البنوك المركزية لاستبدال الدولار بالذهب، ونحن في بداية هذا الاتجاه فقط، الذهب سيرتفع والدولار سينخفض، لذلك سيكون من الأفضل لك الاحتفاظ بالذهب."


ويوصي بولسون بممارسة اللعبة الطويلة "الاستثمار على مدى طويل" مع الذهب.
وأشار أنه مع مخاوف التضخم الصعب والتوترات الجيوسياسية الجديدة، يزداد انجذاب المستثمرين الجدد للمعدن الأصفر على حساب الدولار.


ونوه بولسون إلى أنه "لا يزال الدولار مسيطراً للغاية من حيث الاحتياطيات والتجارة، لكن اقتصاد الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن هو القوة التي كان عليها، الدول الأخرى لا تريد الاعتماد على الدولار بقدر ما كانت في الماضي، والولايات المتحدة لديها عجز هائل مع بقية العالم من حيث أرصدة التجارة والاستثمار التي كانت في السابق إيجابية للغاية، ولكن الآن إنه سلبي للغاية ".

وأضاف أن الدولار الأمريكي يتطلع إلى الانخفاض مقابل العملات الأخرى، مشيراً إلى طباعة النقود الضخمة والإنفاق المالي والتيسير الكمي السابق والتضخم.


وطرح مثال قائلاً : "إذا كان لديك تضخم بالدولار يبلغ 9٪، فقد خسرت هذا العام 9٪ من أموالك؛ ولم تكن أسعار الفائدة قريبة من تعويض تلك الخسارة".


وأضاف أن هذا يدفع المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم للبحث عن عملة احتياطية بديلة، والذهب هو هذا البديل. (investing)

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