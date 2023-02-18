توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات العام الحالي

الوكيل الإخباري - توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، بربع نقطة مئوية في كل مرة، بعد أن أشارت بيانات هذا الأسبوع إلى ارتفاع التضخم وقوة سوق العمل.

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وأظهر تقرير أن أسعار المنتجين في كانون الثاني تسارعت بأكبر هامش في 7 أشهر، في حين أظهر تقرير آخر أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض على غير متوقع الأسبوع الماضي.



وتقدر أسواق المال حاليا أن يصل معدل سعر الفائدة النهائي إلى 5.3 % بحلول تموز .



وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراءهم قبل أحدث البيانات الأمريكية، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل في الأشهر المقبلة، في ظل احتمال بأن تظل الزيادة في أسعار الفائدة كبيرة، ولم يتوقع أي منهم خفض لسعر الفائدة هذا العام. ( الاقتصادية )