توقعات بإجراء أول خفض للفائدة من الفيدرالي الأمريكي بهذا الموعد

الوكيل الإخباري - يعتقد محللون "سيتي بنك" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يزال في يسعى لخفض أسعار الفائدة في حزيران المقبل، على الرغم من الحديث الأخير الذي يشير إلى أن البنك المركزي قد يؤجل ذلك.



في مذكرة بحثية، قال البنك في رد فعل على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية، إن تقرير الوظائف القوي الآخير يترك بيانات سوق العمل في مكانها الصحيح.



وكتب سيتي بنك سيتي: "يُظهر التوظيف في المؤسسات قوة بينما يُظهر مسح الأسر والعديد من الإشارات الأخرى ضعفاً".

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وأضاف: "303 ألف وظيفة جديدة في آذار كانت أعلى بكثير من تقرير سيتي عند 150 ألف وظيفة والإجماع على 214 ألف وظيفة، مما يترك المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر عند 276 ألف وظيفة".



وارتفع معدل التوظيف في مسح الأسر المعيشية بمقدار 498 ألف وظيفة على أساس شهري ولكنه لا يزال منخفضا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، مع انخفاض معدل البطالة بشكل طفيف عند 3.83% مقارنة بـ 3.86%.



ويوضح سيتي بنك أنه مع رؤية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لبيانات الوظائف القوية على أنها أخبار جيدة على جانب العرض، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لبدء التخفيضات في حزيران وإذا استمر النشاط، من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي 75 نقطة أساس هذا العام.