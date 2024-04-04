الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

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ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لمستوى قياسي، اليوم الخميس، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة.وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2318.70 دولار.