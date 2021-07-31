السبت 31-07-2021
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توقعات بارتفاع أسعار المحروقات 3%

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السبت، 31-07-2021 09:38 ص

توقعات بارتفاع أسعار المحروقات 3%

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الوكيل الإخباري - أكد خبير الطاقة هاشم عقل ان معدل اسعار النفط عالميا، خلال شهر تموز الجاري بلغ حوالي 76.34 دولارا، فيما بلغ هذا المعدل خلال شهر حزيران الماضي 72.9 دولارا، الأمر الذي يرجح ان يشهد الاردن ارتفاعا في اسعار المحروقات لشهر آب القادم، والذي يشكل الارتفاع السادس لهذه الاسعار خلال عام 2021.اضافة اعلان


وتوقع عقل ان يرتفع سعر بنزين 90 بواقع 25 فلسا وبنسبة ارتفاع 3% والبنزين95 بواقع 30 فلسا وبنسبة ارتفاع 2.8% والديزل بواقع 15 فلسا وبنسبة ارتفاع تصل الى 1.5%، مشيرا الى ان قرار رفع اسعار المحروقات من عدمه، يعود الى لجنة تسعير المشتقات النفطية، وفقا ليومية الرأي.

وقال عقل أن نشرة وزارة الطاقة اشارت الى ارتفاع اسعار النفط (خام برنت) خلال الاسبوعين الاول والثاني من الشهر الجاري لتصل الى 77 دولارا ثم شهدت هذه الاشعار تراجعا الى 68 دولارا خلال الاسبوع الثالث، لتعاود الارتفاع خلال الاسبوع الاخير من هذا الشهر الى 76 دولارا، مضيفا ان الارتفاعات الحادة التي حدثت في الاسبوعين الأول والثاني من هذا الشهر، كان لها تأثيرا كبيرا على معدل الاسعار الشهري، والذي وصل الى 76.34 دولارا وهو اعلى من معدل الشهر الماضي، الذي سجل 72.9 دولارا.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 684.5 دولار للطن مقارنة مع سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 708.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 3.4 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 707.5 دولارا للطن مقابل 730.2 دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3.1 بالمئة.

 




 

 


 

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