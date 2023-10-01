الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يُحذر من خطر انزلاق المركبات مع بداية تساقط المطر

الأمن السيبراني يطلق حملة لتوعية المواطنين من الاختراق والاحتيال الإلكتروني

5.564 مليارات دينار قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية بـ42 مليون دينار

إدارة الأزمات : خطة وطنية للتعامل مع انهيار السدود

رسالة من السير لأصحاب المركبات حول لوحات الأرقام الممسوحة

اللحام: لا علاقة لمنظومة "حكيم كليم" بتأخير إصدار موافقات صرف الأدوية من الصيدليات

انفجار في العاصمة التركية أنقرة بالقرب من البرلمان

توقعات بارتفاع جنوني على أسعار الشوكولاتة عالمياً لهذا السبب !

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال اجراءات التعيين -أسماء

 
الأحد، 01-10-2023 10:10 ص

توقعات بارتفاع جنوني على أسعار الشوكولاتة عالمياً لهذا السبب !

3


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47%، بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تشكلان ثلثي الإمدادات العالمية.

اضافة اعلان


وقال محللون إنه قد تؤدي ظاهرة "النينيو المناخية" إلى تفاقم الأمور، وحدوث نقص عالمي للموسم الثالث على التوالي الذي بدأ قبل أسابيع قليلة.


وحذرت شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى، بالفعل من احتمال حدوث زيادات كبيرة وجنونية على الأسعار، خاصة في أوروبا وآسيا.

 

وكان الدافع وراء الجنون بالأسعار، هو هطول الأمطار الغزيرة، وتفشي الآفات والأمراض التي اصابت المحاصيل في غرب إفريقيا. العربية نت 

إقرأ ايضا
6519305272296

5.564 مليارات دينار قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمّان

58456_20_1692426561

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الاحد

6518884e42360451da4ca666

بيان ميزانية السعودية للعام 2024: عجز بنسبة 1.9% ونمو يبلغ 4.4%

447

الخطة الأخيرة تفشل.. والإغلاق الحكومي الأميركي شبه مؤكد

55220_15_1687008283

الربط الكهربائي بين الأردن والعراق جاهز وانطلاق التيار خلال أيام

Screenshot 2023-09-30 034816

مخاوف ارتفاع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ8T01K_L

جازبروم الروسية تُرسل 40.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا اليوم

f6a70eeb-البنك-الدولي

رئيس البنك الدولي: البنك يعاني من خلل وظيفي

image (2)

ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا بسبب القيود الروسية

320221716853135176499

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

2

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل حاد

555

روسيا والصين ستبنيان مجمعا لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار