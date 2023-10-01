توقعات بارتفاع جنوني على أسعار الشوكولاتة عالمياً لهذا السبب !

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47%، بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تشكلان ثلثي الإمدادات العالمية.

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وقال محللون إنه قد تؤدي ظاهرة "النينيو المناخية" إلى تفاقم الأمور، وحدوث نقص عالمي للموسم الثالث على التوالي الذي بدأ قبل أسابيع قليلة.



وحذرت شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى، بالفعل من احتمال حدوث زيادات كبيرة وجنونية على الأسعار، خاصة في أوروبا وآسيا.

وكان الدافع وراء الجنون بالأسعار، هو هطول الأمطار الغزيرة، وتفشي الآفات والأمراض التي اصابت المحاصيل في غرب إفريقيا. العربية نت

