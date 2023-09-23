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السبت، 23-09-2023 01:36 م

ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا بسبب القيود الروسية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار وقود الديزل في أوروبا بنسبة 5 بالمئة بعد أن فرضت روسيا قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق الروسية، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

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وبحسب الصحيفة، تجاوز سعر وقود الديزل في السوق الأوروبية ألف دولار للطن.


يشار إلى أن الحكومة الروسية فرضت اعتبارا من 21 كانون الأول الماضي قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق الروسية.


وأوضح النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أنه تم حاليا فرض هذا الحظر إلى أجل غير مسمى، وستعتمد مدته على مدى تشبع السوق ونتائج هذا الإجراء.


وأشارت الحكومة الروسية، إلى أنها قامت بالفعل بزيادة معايير توريد بنزين السيارات ووقود الديزل إلى البورصة، كما نظمت مراقبة يومية لمشتريات الوقود لاحتياجات المنتجين الزراعيين مع التعديل الفوري للكميات.


بترا

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