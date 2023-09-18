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الإثنين، 18-09-2023 04:22 م

روسيا والصين ستبنيان مجمعا لشحن النفط بقيمة 686 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - قال صندوق روس كونغرس، اليوم الاثنين، إن شركة "يونايتد أويل آند غاس كيميكال" الروسية، وشركة شان يوان الصينية للتنمية الصناعية، اتفقتا على ضخ استثمارات مشتركة بقيمة 5 مليارات يوان (686 مليون دولار) لبناء مجمع لشحن النفط في أقصى شرق روسيا.

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وسيسهل المجمع تصدير النفط الروسي إلى الصين في ظل توسع موسكو في بنيتها التحتية لتنويع صادرات السلع صوب الشرق بعيدا عن أوروبا التي تعتبرها روسيا في الوقت الراهن "غير صديقة" على الصعيد السياسي.


ووُقعت اتفاقية تمويل المشروع الأسبوع الماضي في مدينة فلاديفوستوك الواقعة أقصى شرق روسيا خلال منتدى اقتصادي.

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