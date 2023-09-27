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الأربعاء، 27-09-2023 12:59 م

توقعات باستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5%

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الوكيل الإخباري - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5% خلال عامي 2023 و2024، مدعوماً بالتعافي المستمر في السياحة والنمو القوي في قطاعات غير خدمية.

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وأشار تقرير لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن وصل إلى 2.5% في العام الماضي، مدفوعاً بتسارع واسع النطاق في معظم القطاعات، بما في ذلك السياحة، رغم تباطؤ النمو في قطاع التعدين.


وارتفع النمو إلى 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2023، مدفوعاً بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة، حيث تجاوزت عائدات السياحة أخيرا مستويات ما قبل جائحة كورونا.


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