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الثلاثاء، 12-09-2023 10:07 ص

دبي تستقبل أكثر من 9.83 مليون زائر خلال 7 أشهر من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - استقبلت إمارة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 9 مليون و 830 الف زائر دولي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو قياسي بلغ 21.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.اضافة اعلان


وكشف التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنه قياساً بنفس الفترة من 2019، فقد ارتفع عدد السياح 2.6 %، بزيادة تمثل نحو ربع مليون زائر.

وبين التقرير، تسجيل إمارة دبي لمستويات نمو متصاعدة، حيث بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 76 %، مقارنة مع 72 % في نفس الفترة عن 2022، فيما بلغت لذات الفترة من 2019 نحو 74%.



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