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الأربعاء، 30-08-2023 01:31 م

91.9 مليون دولار أميركي التبادل التجاري بين الأردن وسلطنة عُمان

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الأربعاء، مع القائم بالأعمال في سفارة سلطنة عُمان في الأردن المستشار يعقوب الرقيشي، تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.

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وأكد الطباع أن الروابط التاريخية والثقافية بين الأردن وسلطنة عُمان المترسخة، ستعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق تطورات إيجابية في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الاستثمارات البينية، تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والتعليم.


وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2022 بلغ حجم الصادرات بين الأردن وسلطنة عُمان ما يقارب 51.1 مليون دولار أميركي، وبلغت قيمة المستوردات 40.8 مليون دولار أميركي، بينما سجل الميزان التجاري بين البلدين مؤشرا إيجابيا في عام 2022 بقيمة 10.3 ملايين دولار أميركي، مقارنة مع عام 2021 حيث سجل مؤشرا سلبيا بقيمة 4.8 مليون دولار أميركي.


وقال الطباع إن هذه العلاقات تستند إلى تبادل المصالح المشتركة والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي. وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مقدماً الدعوة إلى رجال الأعمال العُمانيين إلى زيارة الأردن والإطلاع على فرص الاستثمار.

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