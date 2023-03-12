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الأحد، 12-03-2023 03:53 م

توقع تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - توقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، أن يتم تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود عندما يحين موعد انتهاء العمل به في 18 آذار .

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وتهدف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد أن حاصرها اندلاع الحرب.


وجرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر لمدة 120 يوما ومن المقرر تمديده مجددا في 18 مارس ما لم يعترض أي طرف.


ولكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها. ( سكاي نيوز )


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