توقع عودة تصدير النفط العراقي للأردن الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري -

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أظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، أنه "لم يتم تصدير أي كميات من النفط العراقي للأردن خلال شهر شباط.البيانات، أشارت إلى أن العراق صدّر للاردن قرابة 309 آلاف برميل من النفط من خزانات مصفى الصمود للأردن بلغت إيراداته للعراق قرابة 22.065 مليون دولار.وقال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن التوقف في إيصال النفط العراقي للأردن عبر الشاحنات جاء لانتهاء مدة سريان بعض البنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن التوقف جاء لاستكمال هذه البنود وإعادة تفعيلها وتمديدها بموجب التمديد الأخير لمذكرة التفاهم.وتوقع المصدر أن تعود الشاحنات لتصدير النفط إلى الأردن في غضون الأسبوع الحالي، بحيث يتم إنجاز بعض الأمور اللوجستية، مؤكدا أن الجانب العراقي أكد أنه "سيتم تعويض أي كميات لم تصل المملكة بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل نفط يوميا". المملكة