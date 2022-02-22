الرواجبة: قطاع تكنولوجيا المعلومات العراقي واعد للشركات الأردنية

الوكيل الاخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن السوق العراقية زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الاردنية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

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وأشار في بيان اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته بزيارة وفد من شركات القطاع الخاص بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إلى العراق، إلى أن السوق العراقية مهمة للشركات الأردنية لا سيما مع توجهات الحكومة العراقية للتحول الرقمي.



وتضمنت الزيارة تنظيم ملتقى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني - العراقي بدعوة من وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني.



وأوضح أن شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية موجودة منذ سنوات بالسوق العراقية من خلال شراكات تجارية مع نظيرتها العراقية، مشيرا إلى وجود اهتمام عراقي للتعاون مع المملكة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم كل التسهيلات لدعم وجودها هناك.



ودعا أصحاب الأعمال العراقيين للاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة سواء كانت إعفاءات ضريبية وبنية تحتية متطورة وايد عاملة ماهرة ومؤهلة.



وأوضح الرواجبة، أن اللقاءات مع الجانب العراقي أظهرت وجود فرص كبيرة للشركات الأردنية في السوق العراقية خصوصا بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن العراق يحتاج بمجالات البرمجيات والأمن السيبراني والتطبيقات.



ولفت إلى أن زيارة الوفد الاردني للعراق مهمة وتشكل فرصة قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل توجه الحكومة العراقية لموضوع التحول الرقمي، ووجود اهتمام من الجانب العراقي بالشركات الاردنية.



كما أشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.



وبين المهندس الرواجبة أن الشركات الأردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة.

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