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الأربعاء، 22-03-2023 12:41 م

توقف انتعاش أسهم أوروبا قبيل نتيجة اجتماع المركزي الأمريكي

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الوكيل الإخباري - توقف انتعاش شهدته الأسهم الأوروبية على مدى يومين يوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما أثارت بوادر على مشكلات في القطاع المصرفي آمالا في أن يتبع البنك نهجا معتدلا في رفع الفائدة.اضافة اعلان


وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة بعد انتعاش دام يومين، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك بعد اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وصعد مؤشر البنوك الأوروبية 0.2 بالمئة بعد قفزة خمسة بالمئة في الجلستين الماضيتين عندما ارتفعت المعنويات بفضل استحواذ بنك يو.بي.إس السويسري على بنك كريدي سويس والإجراءات المنسقة التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز السيولة. ( investing )

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