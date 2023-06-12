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الإثنين، 12-06-2023 02:24 م

توقف مفاجئ للبورصة المصرية

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الوكيل الإخباري - أعلنت البورصة المصرية، في بيان صدر منذ لحظات، أن نظام التداول قد توقف بصورة مؤقتة بسبب عطل فني.

ونفت إدارة البورصة ما تم تداوله بشأن وجود هجوم سيبراني على خوادمها، حيث أكدت أنه جاري العمل على إصلاح العطل.

وأفاد البيان بأنه جاري التواصل حاليا مع فريق مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل أولًا بأول.

وأفاد متعاملون منذ قليل بوجود عطل فني أصاب خطوط الربط بين البورصة المصرية وأنظمة التداول عبر الشاشات اللحظية التي يتابعها المتعاملون.

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وقامت شركات الوساطة المالية بالتنبيه على المتعاملين، لإبلاغهم بتوقف حركة التداولات نتيجة العطل المفاجئ في خط ربط البورصة الرئيسي على مستوى جميع الشركات.

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