الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

مركز التوثيق الملكي يطلق برنامج الفهرسة الإلكتروني

المملكة على موعد مع منخفض خماسيني جديد

ليبيا تعترف بجميع الجامعات الرسمية وتعتمد دراسة الطلبة الليبيين فيها

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

الجامعة الأردنية: تأجيل قروض صندوق الادخار لشهر حزيران

توقيف عضو هيئة إدارية سابق بنادي رياضي بجرم الاختلاس

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

الاحتلال يهدم سور أرض زراعية في قلقيلية

إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

 
الأحد، 11-06-2023 03:48 م

التضخم في مصر يرتفع إلى 40.3%

main_image6485c1da1d165


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في أيار  من 38.6 % في نيسان .اضافة اعلان


كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 % في ايار 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 % في نيسان 2023.

وقال المركزي في بيان "سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 حزيران 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7 % في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 % في نيسان 2023.  

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7 % في أيار 2023 مقابل 30.6 % في نيسان 2023".

إقرأ ايضا
13950b36-828f-4bc3-94ac-0d2b4f6a7990

أميركا تمنح عقودا لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بـ3.1 مليون برميل

2525445

103 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا

RTS7PDR8

وزير الطاقة السعودي: الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية-صينية

nes6

ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2 % في أبريل

LYNXMPEB2M09C_L

أغنى رجل في العالم عاجز عن سداد أقساط شركته

2514

الكويت تدشن خط غاز استراتيجيا لزيادة الإنتاج

أخبار متعلقة
414441

مصر.. التضخم يتسارع قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

445

الأسواق تترقب محادثات أوبك+

الليرة-التركية-والدولار-1024x632

الليرة التركية تتراجع مجـددا أمام الدولار

الفرق-بين-سعر-الفائدة-ومعدل-الفائدة-780x405-1

سعر الفائدة في هذا البلد بلغ 97%.. ودولة عربية بالمركز الثالث عالمياً

414

بريطانيا.. سوناك يسعى لوضع حد أقصى لأسعار الأغذية الأساسية

2190506-1314784975

أعضاء سابقون في بنك إنجلترا: معدلات الفائدة متجهة إلى 6 %