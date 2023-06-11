التضخم في مصر يرتفع إلى 40.3%

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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في أيار من 38.6 % في نيسان .كما أظهرت البيانات أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.9 % في ايار 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 % في نيسان 2023.وقال المركزي في بيان "سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 حزيران 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7 % في مايو 2023 مقابل معدلاً بلغ 1.1 % في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7 % في نيسان 2023.كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7 % في أيار 2023 مقابل 30.6 % في نيسان 2023".