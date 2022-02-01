تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في عام

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الطاقة التونسية إن البلاد رفعت أسعار الوقود يوم أمس الاثنين للمرة الرابعة في 12 شهرا في مسعى لكبح عجز ميزانيتها، وهو تغيير في السياسة يرغب فيه المقرضون الدوليون في البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 2.155 دينار من 2.095 دينار بنسبة تقارب 3%.



تحاول تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.



وأظهرت وثيقة للميزانية الحكومية الشهر الماضي أن تونس تعتزم رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد رواتب القطاع العام وفرض ضرائب جديدة في 2022، وهي خطوات قد تثير غضب حركة النقابات العمالية القوية، والتي تعارض أي تخفيضات تؤثر على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمحاربة الفساد.

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