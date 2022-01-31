أسعار النفط ترتفع عالميا

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، والتي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.



وارتفع خام برنت القياسي 92 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 90.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 87.81 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة.



وسجل المعياران يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014.

سكاي نيوز