الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 12:42 م

جمعية رجال الأعمال تبحث العلاقات الاقتصادية مع البوسنة والهرسك

1655717634274


الوكيل الإخباري - بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع سفارة البوسنة والهرسك، العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والآفاق المستقبلية للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال من كلا البلدين.

ووفق بيان للجمعية اليوم الاثنين، التقى رئيس الجمعية حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة، سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة ماتو زيكو في مقر السفارة.

وأكد الطباع جهود الجمعية الحثيثة في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن وباقي دول العالم وحرصها الدائم على الترويج الاستثماري لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تحويلها لمشاريع ذات جدوى اقتصادية.

وأشار إلى رغبة الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبوسنة والهرسك في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لدى كلا الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأوضح أن السوق الأردنية، تتمتع بالعديد من المزايا خاصة مع انفتاحه التجاري وامتلاكه لعدد من الاتفاقيات التجارية التي تجمعه مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي.

وأكد أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويع القاعدة التصديرية من السلع والخدمات، كون التبادل التجاري بين الجانبين متواضع إلى حد كبير، ولا يعكس إمكانيات كلا البلدين، في ظل وجود العديد من الفرص غير المستغلة بعد.

اضافة اعلان


من جانبه، أكد السفير استعداد السفارة للتعاون مع الجمعية بهدف دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب، مشيراً إلى رغبة رجال الأعمال والمستثمرين في البوسنة والهرسك للاستثمار في الأردن، للاستفادة من مزاياه الجاذبة للاستثمار.

وأعرب عن رغبته في زيادة حجم الاستثمارات الأردنية في البوسنة والهرسك، خاصة وأنها تمتلك العديد من القطاعات التي تتمتع بمزايا استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات.


وأشاد السفير بمستوى العلاقات الثنائية، مبينا أهمية تحسين العلاقات الاقتصادية خاصة لوجود فرص حقيقية للتعاون المشترك التي تمكن من زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أهمية دراسة احتياجات كلا السوقين وتحديد فرص الاستثمار ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان عدداً من المواضيع التي تهم مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكدين ضرورة التعاون المشترك في تبادل زيارات الوفود التجارية، وتنظيم منتديات الأعمال والمعارض للتعريف بالفرص الاقتصادية المتوفرة لدى الطرفين.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لتوسيع آفاق علاقات البلدين الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على التعاون الاستثماري والاقتصادي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 ما قيمته 2.4 مليون دولار أميركي، شكلت الصادرات منها 1.6 مليون دولار تركزت في المنتجات الصيدلانية، بينما شكلت المستوردات ما قيمته 0.797 مليون دولار تركزت في منتجات الألبان والمنتجات الكيميائية غير العضوية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

320204165759780086578

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

62b023f5e4cca

الاتحاد الأوروبي: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية جريمة حرب

0L5A8804

رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

6644b61539b1190e293cf10287bd5471

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

62022139531131789292

أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

توصية بتحويل الأردن لمركز لصناعة تكنولوجيا المعلومات

3ea7b98e-6104-4d45-b05b-a1c717f0ef5c

ميناء العقبة بالمرتبة 35 كأكثر الموانئ كفاءة في العالم

19-9-2021_06_56_47_GomhuriaOnline_1632027407

قطاع الانشاءات: أسعار الأخشاب مستقرة بالسوق المحلية

barnamewj

الأغذية العالمي: مساعدة 464,117 شخصًا في الأردن خلال نيسان الماضي

3 - Copy

تسعيرة ثانية اليوم الاثنين ترفع أسعار الذهب محلياً 30 قرشاً

405363

الشمالي: صناعة المنظفات الأردنية ارتفعت لمصاف متقدمة