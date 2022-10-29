جيف بيزوس يخسر أكثر من 7 مليارات دولار في يوم واحد

الوكيل الإخباري - تراجعت ثروة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بنحو 7.2 مليار دولار، أمس الجمعة، وذلك بعد أن توقع عملاق التجارة الإلكترونية أن مبيعاته في العطلات ستنخفض إلى ما دون توقعات المحللين.



وتراجعت أسهم أمازون بنسبة 6.8% اعتبارًا من إغلاق السوق، يوم الجمعة، بعد إعلان نتائج أرباح الربع الثالث للشركة في وقت متأخر من يوم الخميس.

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وكشفت الشركة، الخميس، عن نتائج أعمالها الفصلية، التي أشارت إلى أن إيرادات الربع الثالث بلغت 127.10 مليار دولار مقابل التوقعات عند 127.46 مليار دولار.



فيما بلغت إيرادات خدمات الويب الخاصة 20.5 مليار دولار مقابل توقعات 21.1 مليار دولار.



وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تكون فيها نتائج أمازون مخيبة للآمال بما يكفي لإثارة عمليات بيع بنسبة مضاعفة.



وتتوقع أمازون تحقيق إيرادات تتراوح بين 140 مليار دولار و148 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وكان المحللون قد توقعوا تحقيق إيرادات بما يقرب من 155 مليار دولار.



وبفعل تلك الخسائر، فقد بيزوس مركزه كثالث أغنى ملياردير في العالم لصالح رجل الأعمال الهندي غوتام عدني، وأصبح مؤسس أمازون في المركز الرابع، وفقاً لموقع "Forbes".



وبلغت ثروة بيزوس حاليا 127.2 مليار دولار، بعد تراجعها بنحو 66 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

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