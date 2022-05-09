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حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

الإثنين، 09-05-2022 11:45 ص

حماية المستهلك للصناعة والتجارة: الدجاج ما زال غير متوفر في الاسواق

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الونكيل الإخباري - طالبت جمعية حماية المستهلك من وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل توفير مادة الدجاج في كافة أسواق المملكة وتوضيح الأسباب الحقيقية لانقطاع هذه المادة من بعض الاسواق او عدم توفرها في مناطق كثيرة خاصة بعد انتهاء فترة الاعياد وعودة المسالخ ومزارع تربية الدواجن الى مزاولة اعمالها .اضافة اعلان


وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك ما زلنا لغاية اليوم نتلقى عشرات الشكاوى من عدم توفر مادة الدجاج الطازج في الأسواق بالكميات الكافية بالرغم من عودة النشاط التجاري. ذلك أن تصريح الوزارة السابق والمتعلق بأن السبب الرئيسي لعدم توفر الدجاج في الاسواق هو بسبب عطلة المسالخ اثناء فترة العيد إلا أن بقاء المشكلة بين أنه لم يكن السبب الرئيسي فالمشكلة ما زالت موجودة.

وأضاف عبيدات إن مادة الدجاج تعتبر سلعة ضرورية على موائد الاردنيين ولا يمكن الاستغناء عنها وخاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بكافة انواعها والتي لا يستطيع المواطنين شرائها نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية.

وتطرق عبيدات الى مسالة رفض أصحاب المزارع الكبرى والتجار للسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة لهذه السلعة بحجة أن هذه الاسعار لا تغطي تكاليف إنتاج الدجاج وبالتالي فان انقطاعها من الأسواق قد تكون اداة ضغط من أجل إلغاء السقوف السعرية الحالية ليتم البيع بأسعار مرتفعة دون حسب او رقيب.

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