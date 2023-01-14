خبير اقتصادي: الذهب عالمياً سيرتفع ويلامس حاجز الـ 5 آلاف دولار للاونصة

الوكيل الإخباري - توقع مؤسس مايكل لي استراتيجي، ونائب الرئيس لدى مورجان ستانلي الخبير مايكل لي، أن يسجل الذهب عالمياً هذا العام ارتفاعاً يلامس حاجز الـ 5000 دولار للاونصة، في الجولة التصاعدية التالية، مع ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي.



وكشف لي، إنه سيضيف 15 % من الذهب إلى محفظته، قائلا:" نحن على أعتاب اختراق حيث يمكن أن يرتفع الذهب إلى 5000 دولار".



وبيّن أن دور الذهب سيكون كوسيلة للتحوط من التضخم.



وتشير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم ) في أمريكا إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 6.5 % في ديسمبر.

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وسبق أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 4.25 نقطة أساس العام الماضي في محاولة لوقف التضخم المرتفع الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في حزيران 2022 . ( investing )

