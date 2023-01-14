السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

 
السبت، 14-01-2023 09:35 ص

خبير اقتصادي: الذهب عالمياً سيرتفع ويلامس حاجز الـ 5 آلاف دولار للاونصة

200421100136334_gold_hand_n1


الوكيل الإخباري - توقع مؤسس مايكل لي استراتيجي، ونائب الرئيس لدى مورجان ستانلي الخبير مايكل لي، أن يسجل الذهب عالمياً هذا العام ارتفاعاً يلامس حاجز الـ 5000 دولار للاونصة، في الجولة التصاعدية التالية، مع ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي.

وكشف لي، إنه سيضيف 15 % من الذهب إلى محفظته، قائلا:" نحن على أعتاب اختراق حيث يمكن أن يرتفع الذهب إلى 5000 دولار".

وبيّن أن دور الذهب سيكون كوسيلة للتحوط من التضخم.

وتشير أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك ( التضخم ) في أمريكا إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 6.5 % في ديسمبر.

اضافة اعلان


وسبق أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 4.25 نقطة أساس العام الماضي في محاولة لوقف التضخم المرتفع الذي بلغ ذروته عند 9.1 % في حزيران 2022 . ( investing )

إقرأ ايضا
63c2b215423604743533e4e0

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

63c2a4f84236043277753d5a

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي بعد أكبر ارتفاع على الذهب في 2023

9e43755992299463421babc3ef2c957d-14

المخاطر العالمية 2023: ما أبرز التحديات التي يمكن أن تواجهها ‏البشرية؟

4 - Copy

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

63c1b16ad4526

خلافات الجمهوريين والديمقراطيين تهدد واشنطن بالتخلف عن سداد ديونها

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ0A02S_L

الذهب يستقر عالمياً قبل صدور بيانات التضخم

لماذا-الألماس-أغلى-من-الذهب

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

تتتت

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

كيف-اعرف-الذهب-نازل-ولا-مرتفع-اليوم

هل يعتبر الشراء والتداول بالذهب الآن مجدياً؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يجيب

moved_LYNXNPEB6U0ZQ_L

توقعات بسقوط الدولار في 2023

LYNXMPEIBF092_L

الذهب عالمياً يتجه لأكبر خسارة أسبوعية