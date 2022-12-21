الأربعاء 21-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الدولار في 2023

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الأربعاء، 21-12-2022 12:12 م

توقعات بسقوط الدولار في 2023

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الوكيل الإخباري - قالت توقعات اقتصادية، انه من المرجح أن يتجه الدولار الأمريكي إلى الانخفاض في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعات قياسية مقابل كل العملات الرئيسية هذا العام، مع تعافي الأسواق الناشئة وتراجع التضخم.

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وأشارت التوقعات أنه بلغت قيمة العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في 20 عاما في عام 2022، مدعومة برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.


وقالت المجموعة المالية-هيرميس في تقريرها الجديد إن الدولار الأمريكي قد وصل بالفعل إلى مستويات مرتفعة للغاية ومن المقرر أن يشهد تصحيحا في العام الجديد. ( investing )  


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