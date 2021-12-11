خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ان الدائرة تسعى الى التوسع بخدماتها الالكترونية لتشمل كافة الخدمات الضريبية بما فيها المراجعات والطلبات اليومية للتسهيل والتيسير على المكلفين ويأتي ذلك ضمن خطة الدائرة للوصول الى تقديم كافة خدماتها الكترونياً.وبين ان الدائرة قامت بإضافة خدمة جديدة باسم الدفعات بحيث تمكن هذه الخدمة المكلف من اصدار امر دفع من خلال الخدمات الالكترونية حيث اصبح بإمكان المكلف اختيار ايقونة الدفعات ليقوم بإصدار أمر دفع ومن ثم يقوم بعد ذلك باستكمال اجراءات الدفع الكترونيا.واشار ابو علي الى ان خدمة ایصالاتي الموجودة ضمن نفس الايقونة تمكن المكلف ايضا من الاستعلام عن الايصالات التي قام بدفعها حسب رقم الوصل أو حسب السنة أو نوع الدفعة أو من فترة إلى فترة .واوضح ان هذه الخدمة يتمكن من خلالها المكلف من الحصول على نسخة من الايصال المدفوع الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة وكذلك تمكن أي مكلف من مراقبة الدفعات التي يتم دفعها والتأكد من دفعها في حال قيام شخص ثاني بالدفع نيابة عن المكلف.ودعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي المكلفين والمراجعين للحصول على خدمات الدائرة الكترونيا دون الحاجة للوصول الى مكاتب الدائرة او مراجعتها خاصة وان الدائرة قامت بتوفير جميع الخدمات للحصول عليها من خلال موقعها الالكتروني..وتأتي هذه الدعوة للتسهيل والتخفيف على المكلفين في الوقت والجهد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.وأشار أبو علي إلى أن "دائرة ضريبة الدخل عملت جاهدة خلال العامين الماضيين ، على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها أي مكلف إلكترونياً لتمكين المكلفين كافة من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون حاجة إلى مراجعة الدائرة او الموظفين.ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل "قامت كذلك بتمكين المكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الإلكترونية، من الحصول على كلمة سر من خلال موقع الدائرة دون الحاجة الى مراجعتها لتمكينهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا.وأشارت إلى أن "الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الدائرة للمكلفين تختصر الكثير من الإجراءات والوقت والجهد والمال على المشتركين وخاصة في هذه الظروف الصحية التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، حيث توفر الدائرة خدماتها الكترونيا لتمكين المكلفين والمراجعين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد".