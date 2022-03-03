الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 02:43 م

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

فرص-عمل-في-السعودية-للمصريين


الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، إن أولوية الإصلاح الاقتصادي تتمثل بتوسيع الطبقة الوسطى عبر توفير فرص العمل والتشغيل للمواطن، للحد من البطالة والفقر.

اضافة اعلان


وأضاف بدران خلال افتتاحه مؤتمر الإصلاح الإداري الذي تنظمه جمعية الاكاديميين الأردنيين بالتعاون مع جامعة اليرموك، وبدأ أعماله اليوم الخميس في البحر الميت ويستمر يوما واحدا، إن الإصلاح يتحقق من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، وإزالة المعيقات أمام الاستثمار ونمو القطاع الخاص.


وأكد أن نجاح جهود وخطط الإصلاح الإداري ترتبط بتوفير أمن كامل في قطاعات المياه، والطاقة، والغذاء، والدواء والصحة، والتعليم، والمعلومات، والسياحة وبما ينعكس على تنمية القدرات البشرية الذكية للاعتماد على الذات، داعيا إلى التركيز على بناء رأسمال المال البشري الذكي، ومخرجاته من البحث العلمي، والإبداع والابتكار والريادة للتغيير والتحديث.


وأشار إلى أن المئوية الأولى للدولة الأردنية تميزت ببناء أركان الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبناء البنية التحتية في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، غير أن الحداثة التي حصلت في هذه القطاعات لم تواكبها الحوكمة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والطبيعية والمالية، ما أصاب التنمية بتشوهات في سوء الإدارة. وأشار بدران الى ضرورة وضع خطة عمل لإصلاح إداري متكامل وشامل كمشروع نهضة دون تباطؤ تترافق مع إجراء تعديلات في ديوان الخدمة المدنية ليصبح التوظيف وفقًا للجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، وإجراء تعديلات في قانون العمل لإنهاء خدمات الموظفين الحكوميين المقصرين.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
1640247173_905_202758_russiatankswwii1232779724-770x435

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

5ed4acf84c59b76a1e644716

المركزي الأوروبي يعلق نشر سعر صرف اليورو أمام الروبل الروسي

91-2

الذهب يتماسك مع حذر المستثمرين بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

2735cba5-2f1e-4f9d-9d1f-8861028414fe

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

a350a827-7980-4e58-873a-11463f32590b_16x9_1200x676

السعودية تعتزم إتاحة 27 مشروعاً تضم 190 ألف وحدة سكنية

ea2799db-dfb9-40ce-a3b7-678d7eb3dafc

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

أخبار متعلقة
وزير المالية

العسعس: الأزمة الروسية الأوكرانية عمّقت التعقيدات

0L5A1485 - Copy

اقتصاديون يؤكدون قدرة القطاع الخاص على قيادة الإصلاح الاقتصادي

WhatsApp Image 2022-02-09 at 10.10.08 AM

القطارنة يلتقي أعضاء مجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي

158848_11_1478417494

تجار: فوضى في التنزيلات ودعوات لضبطها عبر مواقع التواصل

61ffabb4504c9

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

69a17703-2cca-4952-a8f1-a6ecef1600fd

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً