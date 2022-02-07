الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و20 إصابة بسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة خلال 24 ساعة

مشروبات تساعد على التعافي بعد كورونا

أسعار الذهب محليا

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

آراء متباينة حول موعد بدء التوقيت الصيفي الشهر الحالي

بلعاوي يوضح حول اعراض حبوب "باكسلوفيد" لعلاج كورونا

تعديل على مسارات باص عمّان - أسماء

تويتر يختبر ميزة جديدة لزيادة تفاعل الرسائل المباشرة

السير: 35 إصابة اثر 430 حادث مروري خلال 24 ساعة

الصين تفرض إغلاقا على مدينة بجنوب غرب البلاد مع تزايد إصابات كورونا

الإثنين، 07-02-2022 10:00 ص

تجار: فوضى في التنزيلات ودعوات لضبطها عبر مواقع التواصل

158848_11_1478417494


الوكيل الإخباري - أجمع ممثلو قطاعات تجارية، على ضرورة تنظيم السّوق المحلية، من خلال سنّ قانون أو وضع تعليمات تنظم عمل الصفحات التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مُدد التنزيلات في العام، أو إقامة مهرجانات تسوّق كبرى لجذب المتسوقين.

اضافة اعلان


وطالبوا، بضبط عوامل قد تضر بنشاط السوق المحلية، عبر إخضاع عمل الصفحات التسويقية والترويجية التجارية المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرقابة رسمية، بما يحمي المستهلك، وصورة التاجر التقليدية، بالإضافة إلى تنظيم مواسم التنزيلات، بما يحفّز القطاعات على العمل، ويجذب المستهلكين لتخفيضات حقيقية.


ممثّل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، قال إن الصفحات التسويقية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفتقد في كثير من الأحيان إلى المرجعية التجارية، إذ يستطيع أي كان إنشاء صفحة وعرض بضائع من خلالها، قد لا تكون مطابقة لواقع السلع ومواصفاتها الحقيقية.


وأشار إلى أن الغرفة طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحل هذه "المشكلة" حيث تم تشكيل لجنة لدراسة آلية السيطرة على الصفحات التجارية المنتشرة في فضاءات مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمٌّها تحت مظلة واحدة، ويضمن مراقبتها على أرض الواقع، ويشترط ترخيصها من الوزارة.


ولفت إلى ضرورة وجود قانون يوضّح مرجعية الصفحة في حال حدوث أي مشكلة، ويُلزمها بالترخيص، ويبيّن مصدر السلع المعروضة، وسلسلة التزويد التي مرت بها حتى وصولها للمستهلك.


وأكّد القواسمي دعمه لأشكال البيع الإلكتروني كافة، بشرط أن تكون مرخّصة ومنظمة ومراقبة، بما لا يدع مجالاً للشك في أن صاحب الصفحة تاجر حقيقي، ويحمي صورة التجار التقليديين والفعليين.


وحول فترات التنزيلات، بيّن أن آراء التجار تعددت في هذا الخصوص، إذ يرى بعضهم ضرورة عدم تحديدها بأوقات معينة من السنة، بدافع أنها تُعزز السيولة التي يحتاجها التجار في أي وقت، فيما يرى آخرون أن التنزيلات يجب أن تحدّد، بما يمنع حدوث أي تجاوزات.


وشدّد تاجر ومستورد الألبسة، ونقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية السابق، منير دية، على ضرورة وضع تعليمات تضبط إنشاء وطريقة عمل الصفحات التجارية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يحمي المستهلك، ضمن إطار تنظيمي خاص لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، يراقب عملية البيع من خلال هذه الصفحات.


وقال "إن تزايُد الطلب على السلع المعروضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التجارة الإلكترونية، يستدعي إخضاعها لرقابة رسمية، تُنظِّم عملها وترخّصه في سجل تجاري إلكتروني"، مشيراً إلى وجود منافسة حقيقية مع التجارة التقليدية، كونها تأخذ جزءاً من حصة السوق.


على صعيدٍ آخر، أكّد دية وجود "فوضى عارمة" في التنزيلات، كونها غير محددة بأوقات معينة، ولا تحتاج إقامتها لموافقة مسبقة، داعياً إلى تحديدها ضمن أوقات معينة من السنة، بما يحفّز القطاعات على العمل، ويجذب المستهلكين لتخفيضات حقيقية.


وأكد ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن، ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، حاجة السوق المحلية لوضع قانون أو تعليمات تنظم الصفحات التسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحفاظ على شروط الصحة والسلامة العامة.


وقال إن وجود تعليمات تنظم آلية عمل الصفحات التسويقية، يضمن حقوق المشتري، من حيث جودة ومصدر السلعة المعروضة، وأنها أصليّة غير مغشوشة أو مُقلّدة، بما يتيح له إرجاعها في حال كانت مخالفة لأي من المُعلن عنه.


وحول مدد ومواسم التنزيلات في السوق المحلية؛ فضّل الجليس إقامة مهرجانات تسوق كبيرة أسوة بدول شقيقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد فترات التنزيلات، كون كل قطاع له موسم، وهناك الكثير من السلع المرتبطة بتاريخ إنتاج وانتهاء، أو أنها مرتبطة بخطوط "الموضة" والرواج.


بدوره اعتبر ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، ونقيب تجار ومنتجي الأثاث، شرف الهياجنة، أنه لا يمكن السيطرة على الإعلانات المنتشرة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا من خلال سنّ تشريع يضبط آلية الإعلان والترويج.


ودعا الهياجنة إلى تنظيم قطاع الأثاث وإنذاره في حال ارتكب التاجر أي مخالفة يجب تصويبها، في ظل ضعف السوق المحلية، وقلة السيولة، ووجود تجّار وهميين.


بدوره قال أستاذ التسويق في جامعة اليرموك الدكتور محمود الكيلاني، إنه يصعب السيطرة على الصفحات التسويقية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن المواقع في الأساس تتيح خدمات المساحات الإعلانية ضمن حرية بيع الإعلانات دون الرجوع لضوابط الدولة الموجودة فيها، مشيراً إلى أن مردودها المالي يذهب صافياً لصالح الشركات الأم للمواقع.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 - Copy

أسعار الذهب محليا

757f987a-b505-4979-a237-0c06849b0ceb_16x9_1200x676

ارتفاع إصدارات الصكوك السعودية 37% إلى 40 مليار دولار العام الماضي

cad5c11b-d456-4e05-b1aa-c2159269fb33_16x9_1200x676

تركيا توفر 100 مليون دولار للبنان عبر رفع حظر استيراد الخردة

234c36ac-0944-4c44-880e-47a6d5039433_16x9_1200x676

مصر.. تدفقات الاستثمار الأجنبي غير النفطي تقفز 28% بالربع الأول

80-2

احتمال اقتراب المحادثات النووية من نهايتها قد يحد من ارتفاع النفط

نفط3

هبوط أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
720211495051291210046

تجارة الأردن: مقبلون على نظام عالمي جديد

61252f0658b76

القطاع التجاري يؤكد اعتزازه بجهود الملك لبناء اقتصاد وطني قوي

0L5A1124 - Copy

اقتصاديون يدعون لدعم دولة الإنتاج لتنويع مخرجات الاقتصاد الوطني

9c7464632261fa79b8f5a4676339e412

رئيس تجارة الأردن يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية

1641991508948

حمادة: المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية

60f5bf8fe9299

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة